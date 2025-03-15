В Краснодаре музей Фелицына запустил сезон весенних концертов
В Краснодаре в интерьерах особняка купцов Богарсуковых прозвучит живая музыка (6+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал серию весенних концертов «Музыкальные вечера в домашнем театре Богарсуковых». Первое мероприятие состоится 20 марта и будет посвящено Дню поэзии.
Прозвучат поэтические произведения классиков и шедевры классической музыки в исполнении виолончели и саксофона под живой аккомпанемент фортепиано.
В Краснодаре открылась галерея «Хаос»:
«Теперь знакомство с историей, заключенной в уникальные предметы, соединится с литературой и, главное, — прекрасной музыкой в живом исполнении», — рассказали организаторы.
Начало концерта в 18:00 по улице Гимназической, 67. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 267-16-21.
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