В Краснодаре музей Фелицына запустил сезон весенних концертов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Pexels сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Pexels сайта pixabay.com

В Краснодаре в интерьерах особняка купцов Богарсуковых прозвучит живая музыка (6+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал серию весенних концертов «Музыкальные вечера в домашнем театре Богарсуковых». Первое мероприятие состоится 20 марта и будет посвящено Дню поэзии.

Прозвучат поэтические произведения классиков и шедевры классической музыки в исполнении виолончели и саксофона под живой аккомпанемент фортепиано.

В Краснодаре открылась галерея «Хаос»:

«Теперь знакомство с историей, заключенной в уникальные предметы, соединится с литературой и, главное, — прекрасной музыкой в живом исполнении», — рассказали организаторы.

Начало концерта в 18:00 по улице Гимназической, 67. Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 267-16-21.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 марта пройдет экскурсия при свечах по дому атамана Якова Кухаренко. 

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В Краснодаре музей Фелицына запустил сезон весенних концертов
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