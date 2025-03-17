В Краснодаре обсудят рэп-мюзикл «Пророк» и другие экранизации биографий Пушкина

Краснодарцев приглашают послушать лекцию об интересных эпизодах в пушкинской биографии (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 марта лекцию «Пушкин и Пророк: еще раз о литературе и ее экранизациях».

14 февраля состоялась премьера мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль исполнил Юра Борисов.

В Краснодарском крае и России он стал лидером проката и собрал 1 млрд 241 млн рублей. Фильм вызвал неоднозначную реакцию.