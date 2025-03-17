Жители Туапсе жалуются на дым от горящей нефтебазы. Власти рекомендовали носить защитные маски

Предыстория. Ночью 14 марта на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1 тыс. кв. метров.



Только 15 марта огонь на нефтекомплексе в Туапсе удалось локализовать на площади 1250 кв. метров. Тушение продолжается.

16 марта Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что специалисты провели исследование качества воздуха в Туапсе. В двух из пяти контрольных точках нашли превышение нормы по наличию сажи.

Жителям советуют не выходить на улицу без необходимости или делать это в маске или респираторе. Также среди рекомендаций — дома не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, больше пить, промывать глаза, нос и горло.