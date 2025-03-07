В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрывов

Ограничения будут действовать в Ростовской области до «особого распоряжения»

6 марта врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности. Это связано с угрозой ЧС, вызванных взрывами в зданиях и сооружениях и их возможным возгоранием и обрушением. Меры будут действовать «до особого распоряжения». Режим вводится для властей и служб, которые задействуют при происшествиях.

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В документе сказано, что теперь главы муниципалитетов Ростовской области или их заместители должны дежурить и следить, не возникла ли ЧС. Им необходимо быстро устранять аварии, из-за которых люди могут остаться без света, воды, тепла, электричества и газа. Также местным властям нужно проверить, готовы ли пункты временного размещения, хватает ли их и есть ли там нужные запасы. Гражданам обязаны предоставлять информацию о расположении укрытий. «Обеспечить предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие сооружения подземного пространства, приспособленные для укрытия, беспрепятственный доступ в подъезды жилых домов, административных и других зданий при угрозе воздушного нападения», — говорится в документе.

Помимо этого, власти районов должны своевременно информировать население об угрозе воздушных и ракетных атак и беспилотной опасности.



Сам Юрий Слюсарь отметил в своем телеграм-канале, что данную меру ввел «для усиления информирования жителей». Они также смогут получать информацию через приложение МЧС России. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации.