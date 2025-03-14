«Готовы ли вы взять животное из приюта?»: Авито запустил благотворительный проект к премьере «Пальмы 2»

К выходу фильма «Пальма 2» Авито запустил проект в поддержку бездомных животных

20 марта 2025 года в прокат выходит семейная картина «Пальма 2». Сиквел продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее новом друге — медвежонке по имени Мансур. Зрителей ждут невероятные приключения героев в тайге, основанные на реальных событиях.

Один из ключевых посылов картины «Пальма 2» — животные, как и люди, все чувствуют и понимают, и всем им нужна семья. Это стало основой для сотрудничества кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») и Авито. К премьере фильма партнеры объявили о запуске совместного благотворительного проекта для помощи бездомным животным и популяризации ответственного подхода к их пристройству.

В специальном разделе на Авито каждый желающий сможет узнать, что надо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным «Ника», реализующий различные программы по помощи брошенным животным с 2011 года.



На странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов участникам предложат подборку объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам.

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«Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Фильм «Пальма 2» — это трогательная история о верности и дружбе между человеком и животным, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — рассказал руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.