В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти. Собрали новости об атаке БПЛА 17 февраля

Нефтеперекачивающая станция в Кавказском районе не работает после атаки беспилотников. В крае повреждены десятки домов, есть раненые

17 февраля телеграм-канал Каспийского трубопроводного консорциума сообщил, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Кавказском районе подверглась атаке беспилотников. В посте говорится, что удар был нанесен семью беспилотниками с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Никто из персонала не пострадал, угрозу разлива мазута предотвратили. Специалисты оценят нанесенный ущерб и определят, сколько времени потребуется на восстановление станции. Сейчас она не работает. «В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», — рассказали в консорциуме.

НПС «Кропоткинская» — это нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Она находится в Кавказском районе.



КТК обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю.

Всего, по сообщениям Минобороны РФ, ночью с 16 на 17 февраля над территорией Краснодарского края ПВО сбили 24 беспилотника. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, осколком ранило четырехлетнюю девочку. Ребенка прооперировали, угрозы жизни нет.

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Также из-за обломков сбитых дронов в поселке Ильском Северского района повреждены 15 домов, пострадала женщина. Медики оказали ей помощь на месте, сейчас с ней все в порядке. Краевой оперштаб сообщил, что в Ильском введут режим ЧС в границах пострадавших домов для оказания помощи. Позже в администрации станицы Старокорсунской рассказали, что днем 17 февраля на окраине нашли обломки, предположительно, беспилотника.