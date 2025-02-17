В Краснодарском крае дроны вывели из строя крупную станцию по перекачке нефти. Собрали новости об атаке БПЛА 17 февраля
Нефтеперекачивающая станция в Кавказском районе не работает после атаки беспилотников. В крае повреждены десятки домов, есть раненые
17 февраля телеграм-канал Каспийского трубопроводного консорциума сообщил, что нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Кавказском районе подверглась атаке беспилотников.
В посте говорится, что удар был нанесен семью беспилотниками с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Никто из персонала не пострадал, угрозу разлива мазута предотвратили. Специалисты оценят нанесенный ущерб и определят, сколько времени потребуется на восстановление станции. Сейчас она не работает.
«В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС», — рассказали в консорциуме.
НПС «Кропоткинская» — это нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Она находится в Кавказском районе.
КТК обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю.
Всего, по сообщениям Минобороны РФ, ночью с 16 на 17 февраля над территорией Краснодарского края ПВО сбили 24 беспилотника.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, осколком ранило четырехлетнюю девочку. Ребенка прооперировали, угрозы жизни нет.
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Также из-за обломков сбитых дронов в поселке Ильском Северского района повреждены 15 домов, пострадала женщина. Медики оказали ей помощь на месте, сейчас с ней все в порядке. Краевой оперштаб сообщил, что в Ильском введут режим ЧС в границах пострадавших домов для оказания помощи.
Позже в администрации станицы Старокорсунской рассказали, что днем 17 февраля на окраине нашли обломки, предположительно, беспилотника.
Как писали Юга.ру, 10 февраля обломки дрона рухнули на крышу многоэтажки ЖК «Центральный» в Краснодаре.
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