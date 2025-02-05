В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА
Власти Кубани рассказали о беспилотной атаке в Каневском районе
5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о беспилотной атаке в станице Новоминской Каневского района.
По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, и он загорелся.
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Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия работают спецслужбы.
К тушению привлекли 55 человек и 19 единиц техники. Согласно данным главы Каневского района, пожар локализовали.
Предварительно — никто не пострадал. Информация может обновляться.
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