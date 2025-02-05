В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Baza» https://t.me/bazabazon/34831
    © Скриншот из телеграм-канала «Baza» https://t.me/bazabazon/34831

Власти Кубани рассказали о беспилотной атаке в Каневском районе

5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о беспилотной атаке в станице Новоминской Каневского района.

По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, и он загорелся.

Жители Таганрога не смогли попасть в убежища во время воздушной тревоги:

Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия работают спецслужбы.

К тушению привлекли 55 человек и 19 единиц техники. Согласно данным главы Каневского района, пожар локализовали.

Предварительно — никто не пострадал. Информация может обновляться.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска потратят деньги на сирены и ремонт укрытий вместо благоустройства детских площадок.

Каневской район МЧС Нефть Пожары политика Происшествия СВО

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