В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Власти Кубани рассказали о беспилотной атаке в Каневском районе

5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о беспилотной атаке в станице Новоминской Каневского района.



По его словам, обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, и он загорелся.

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Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте происшествия работают спецслужбы.



К тушению привлекли 55 человек и 19 единиц техники. Согласно данным главы Каневского района, пожар локализовали.



Предварительно — никто не пострадал. Информация может обновляться.