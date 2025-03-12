Многообразие города. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Перекрестки жизни»

Краснодарский край

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  • Фото Русланы Кормильчиковой © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    Фото Русланы Кормильчиковой © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В экспозиции около 70 работ, посвященных городской тематике (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 марта открытие экспозиции «Перекрестки жизни». Будет представлено 70 работ, посвященных городу. Фотографы из разных регионов России и зарубежья покажут многообразие городов мира — от уютных переулков старой Москвы до раскаленных улиц Гаваны.

Зрители смогут виртуально пройтись по турецким базарам, насладиться футуристической архитектурой Дубая, зарядиться энергией танцоров Ниццы. Также посетители увидят купола русских храмов и кубинские кварталы.

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«Это не просто фотопутешествие по разным уголкам планеты, но также размышление о том, как окружающие ландшафты формируют наше мировоззрение. Выставка становится диалогом между разными странами и культурами, предлагая зрителям увидеть в чужих силуэтах отражение собственной жизни», — рассказали организаторы.

Фотовыставка будет работать до 30 марта в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37. Режим работы — среда-воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов 50-100 рублей.

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