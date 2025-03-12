Многообразие города. В Краснодаре пройдет фотовыставка «Перекрестки жизни»

В экспозиции около 70 работ, посвященных городской тематике (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 марта открытие экспозиции «Перекрестки жизни». Будет представлено 70 работ, посвященных городу. Фотографы из разных регионов России и зарубежья покажут многообразие городов мира — от уютных переулков старой Москвы до раскаленных улиц Гаваны.

Зрители смогут виртуально пройтись по турецким базарам, насладиться футуристической архитектурой Дубая, зарядиться энергией танцоров Ниццы. Также посетители увидят купола русских храмов и кубинские кварталы.