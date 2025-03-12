Краснодарцев приглашают на экскурсию при свечах по зданию начала XIX века
Гостей ждут знакомство с архитектурой дома, его легендами и судьбой ключевых экспонатов (12+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 16 марта экскурсию по дому атамана Якова Кухаренко. Это одно из старейших зданий Краснодара, в котором и располагается культурное учреждение.
Участники узнают историю памятника архитектуры первой четверти XIX века. Также гостей познакомят с его легендами и судьбой ключевых экспонатов. Экскурсия пройдет при свечах.
История, тайны, символика:
Особняк Яков Кухаренко получил в наследство от отца и жил в нем всей семьей. После смерти владельца дом арендовал у наследников Войсковой певческий хор.
Со временем особняк сильно обветшал. В советские годы он стал коммуналкой. В 1978 году власти решили сделать в доме Кухаренко Литературный музей Кубани. Спустя год государство взяло особняк под охрану.
Начало в 16:00. Необходима предварительная запись, забронировать место можно по телефону +7 (861) 268-58-78. Билет стоит 500 рублей.
Литературный музей Кубани находится по улице Постовой, 39/1.
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