Краснодарцев приглашают на экскурсию при свечах по зданию начала XIX века

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына», t.me/museumfelicina/7953
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Фелицына», t.me/museumfelicina/7953

Гостей ждут знакомство с архитектурой дома, его легендами и судьбой ключевых экспонатов (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 16 марта экскурсию по дому атамана Якова Кухаренко. Это одно из старейших зданий Краснодара, в котором и располагается культурное учреждение.

Участники узнают историю памятника архитектуры первой четверти XIX века. Также гостей познакомят с его легендами и судьбой ключевых экспонатов. Экскурсия пройдет при свечах.

История, тайны, символика:

Особняк Яков Кухаренко получил в наследство от отца и жил в нем всей семьей. После смерти владельца дом арендовал у наследников Войсковой певческий хор.

Со временем особняк сильно обветшал. В советские годы он стал коммуналкой. В 1978 году власти решили сделать в доме Кухаренко Литературный музей Кубани. Спустя год государство взяло особняк под охрану.

Начало в 16:00. Необходима предварительная запись, забронировать место можно по телефону +7 (861) 268-58-78. Билет стоит 500 рублей.

Литературный музей Кубани находится по улице Постовой, 39/1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 марта откроется персональная выставка «Метаморфозы полотен» художника Василия Карпенко.

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Краснодарцев приглашают на экскурсию при свечах по зданию начала XIX века
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