Краснодарцев приглашают на экскурсию при свечах по зданию начала XIX века

Гостей ждут знакомство с архитектурой дома, его легендами и судьбой ключевых экспонатов (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 16 марта экскурсию по дому атамана Якова Кухаренко. Это одно из старейших зданий Краснодара, в котором и располагается культурное учреждение. Участники узнают историю памятника архитектуры первой четверти XIX века. Также гостей познакомят с его легендами и судьбой ключевых экспонатов. Экскурсия пройдет при свечах.

Особняк Яков Кухаренко получил в наследство от отца и жил в нем всей семьей. После смерти владельца дом арендовал у наследников Войсковой певческий хор. Со временем особняк сильно обветшал. В советские годы он стал коммуналкой. В 1978 году власти решили сделать в доме Кухаренко Литературный музей Кубани. Спустя год государство взяло особняк под охрану. Начало в 16:00. Необходима предварительная запись, забронировать место можно по телефону +7 (861) 268-58-78. Билет стоит 500 рублей. Литературный музей Кубани находится по улице Постовой, 39/1.