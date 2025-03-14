В Краснодаре обсудят книгу «Стать экологичным»
В Краснодаре состоится встреча книжного клуба, посвященного экологии (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 16 марта встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «Стать экологичным» Тимоти Мортона.
Автор пытается выяснить, что люди на самом деле понимают под экологией в условиях глобальной политики и экономики. Он также предлагает подход к созданию «устойчивых будущностей», основанных на сосуществовании людей и других существ.
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«Это не пособие по осознанному потреблению, а полноценное философское исследование о том, почему многие наши представления об экологии на самом деле ошибочны», — рассказали организаторы.
Встреча книжного клуба начнется в 16:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
На первой встрече собравшиеся обсуждали издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» немецкого химика Михаэля Браунгарта и американского архитектора Уильяма МакДонаха.
Как писали Юга.ру, в разных районах Краснодара в марте пройдут акции раздельного сбора отходов.