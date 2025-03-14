В Краснодаре обсудят книгу «Стать экологичным»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре состоится встреча книжного клуба, посвященного экологии (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 16 марта встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «Стать экологичным» Тимоти Мортона.

Автор пытается выяснить, что люди на самом деле понимают под экологией в условиях глобальной политики и экономики. Он также предлагает подход к созданию «устойчивых будущностей», основанных на сосуществовании людей и других существ.

Читайте также:

«Это не пособие по осознанному потреблению, а полноценное философское исследование о том, почему многие наши представления об экологии на самом деле ошибочны», — рассказали организаторы.

Встреча книжного клуба начнется в 16:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

На первой встрече собравшиеся обсуждали издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» немецкого химика Михаэля Браунгарта и американского архитектора Уильяма МакДонаха.

Как писали Юга.ру, в разных районах Краснодара в марте пройдут акции раздельного сбора отходов.

Афиша Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События Экология

Новости

«Осенью просим включить, весной — убавить». Жители Краснодара требуют отключить отопление из-за жаркой погоды
Жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне. Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр
В Краснодаре на смену аномальному теплу придет зимняя погода
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Новороссийске из-за горящей свалки. Мусорный полигон горит вторые сутки
Горит больше тысячи «квадратов». Нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА

Лента новостей

Стройка без остановки
Сегодня, 15:35
Стройка без остановки
В чем Краснодарский край обгоняет Россию на 17% и какие тренды ждут рынок в 2025 году
«Осенью просим включить, весной — убавить»
Сегодня, 15:32
«Осенью просим включить, весной — убавить»
Жители Краснодара требуют отключить отопление из-за жаркой погоды
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Сегодня, 13:27
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр

Реклама на сайте