В Краснодаре обсудят книгу «Стать экологичным»

Автор пытается выяснить, что люди на самом деле понимают под экологией в условиях глобальной политики и экономики. Он также предлагает подход к созданию «устойчивых будущностей», основанных на сосуществовании людей и других существ.

«Это не пособие по осознанному потреблению, а полноценное философское исследование о том, почему многие наши представления об экологии на самом деле ошибочны», — рассказали организаторы.

Встреча книжного клуба начнется в 16:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

На первой встрече собравшиеся обсуждали издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» немецкого химика Михаэля Браунгарта и американского архитектора Уильяма МакДонаха.