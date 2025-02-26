Экоцентр Краснодара в марте проведет акции раздельного сбора отходов. Где и когда

Сдать вторсырье можно будет в шести районах города

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал акции раздельного сбора в разных районах города. На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.

Нужно заранее отсортировать вторсырье, помыть грязное и высушить мокрое. Правила подготовки можно узнать здесь. Где и когда пройдут акции? 1 марта с 10:00 до 11:00 на Фестивальном по улице Казбекской между домами 12 и 14;

1 марта с 10:30 до 11:45 в ЖК «Светлоград» по улице Красных Партизан, 1М (между «Пятерочкой» и детским садом);

1 марта с 11:30 до 12:30 по улице Рождественской Набережной, 15;

15 марта с 10:00 до 11:00 в ЖК «Любимово» по улице Командорской (остановка «Австрия»);

15 марта с 11:00 до 12:00 в поселке Знаменском возле ЖК «Родные просторы» (конечная остановка автобуса №150а);

15 марта с 11:30 до 12:45 по улице Писателя Знаменского, 20.