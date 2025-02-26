Экоцентр Краснодара в марте проведет акции раздельного сбора отходов. Где и когда
Сдать вторсырье можно будет в шести районах города
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал акции раздельного сбора в разных районах города.
На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.
«Друзья, радостно!»:
Нужно заранее отсортировать вторсырье, помыть грязное и высушить мокрое. Правила подготовки можно узнать здесь.
Где и когда пройдут акции?
- 1 марта с 10:00 до 11:00 на Фестивальном по улице Казбекской между домами 12 и 14;
- 1 марта с 10:30 до 11:45 в ЖК «Светлоград» по улице Красных Партизан, 1М (между «Пятерочкой» и детским садом);
- 1 марта с 11:30 до 12:30 по улице Рождественской Набережной, 15;
- 15 марта с 10:00 до 11:00 в ЖК «Любимово» по улице Командорской (остановка «Австрия»);
- 15 марта с 11:00 до 12:00 в поселке Знаменском возле ЖК «Родные просторы» (конечная остановка автобуса №150а);
- 15 марта с 11:30 до 12:45 по улице Писателя Знаменского, 20.
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