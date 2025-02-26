Экоцентр Краснодара в марте проведет акции раздельного сбора отходов. Где и когда

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com
    © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com

Сдать вторсырье можно будет в шести районах города

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал акции раздельного сбора в разных районах города.

На экологических акциях будут принимать макулатуру, стеклотару, металл, ПЭТ 01 бутылочный, пластик 02 твердый, полиэтиленовые пакеты 02 (ПНД), пленку упаковочную, стрейтч-пленку. Полный список фракций можно найти здесь.

«Друзья, радостно!»:

Нужно заранее отсортировать вторсырье, помыть грязное и высушить мокрое. Правила подготовки можно узнать здесь.

Где и когда пройдут акции?

  • 1 марта с 10:00 до 11:00 на Фестивальном по улице Казбекской между домами 12 и 14;
  • 1 марта с 10:30 до 11:45 в ЖК «Светлоград» по улице Красных Партизан, 1М (между «Пятерочкой» и детским садом);
  • 1 марта с 11:30 до 12:30 по улице Рождественской Набережной, 15;
  • 15 марта с 10:00 до 11:00 в ЖК «Любимово» по улице Командорской (остановка «Австрия»);
  • 15 марта с 11:00 до 12:00 в поселке Знаменском возле ЖК «Родные просторы» (конечная остановка автобуса №150а);
  • 15 марта с 11:30 до 12:45 по улице Писателя Знаменского, 20.

Как писали Юга.ру, Дом культуры железнодорожников анонсировал на 1 марта своп-вечеринку. Цель мероприятия — дать новую жизнь старым вещам.

Город Краснодар Мусор Экология

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