В Краснодаре появился книжный клуб, посвященный экологии. Когда первая встреча?

Посещать встречи можно даже тем, кто не читает книги (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» о революционном безотходном подходе к производству товаров и зданий, а также их дизайну.

Книгу в 2002 году выпустили немецкий химик Михаэль Браунгарт и американский архитектор Уильям МакДонах. Они предложили свой способ интерпретации энвайронментализма ― новую промышленно-экологическую революцию. На русский язык книгу перевели только в 2020 году.