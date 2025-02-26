В Краснодаре появился книжный клуб, посвященный экологии. Когда первая встреча?
Посещать встречи можно даже тем, кто не читает книги (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» о революционном безотходном подходе к производству товаров и зданий, а также их дизайну.
Книгу в 2002 году выпустили немецкий химик Михаэль Браунгарт и американский архитектор Уильям МакДонах. Они предложили свой способ интерпретации энвайронментализма ― новую промышленно-экологическую революцию. На русский язык книгу перевели только в 2020 году.
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«В нашей экобиблиотеке лежит много интересных книг, и мы решили собрать всех желающих и их обсудить. Приходите к нам, даже если вы не читали книгу», — приглашают организаторы.
Встреча книжного клуба начнется в 16:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал в марте акции раздельного сбора в разных районах города.