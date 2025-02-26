В Краснодаре появился книжный клуб, посвященный экологии. Когда первая встреча?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

Посещать встречи можно даже тем, кто не читает книги (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта встречу экологического книжного клуба. Участники будут обсуждать издание «От колыбели до колыбели. Меняем подход к тому, как мы создаем вещи» о революционном безотходном подходе к производству товаров и зданий, а также их дизайну.

Книгу в 2002 году выпустили немецкий химик Михаэль Браунгарт и американский архитектор Уильям МакДонах. Они предложили свой способ интерпретации энвайронментализма ― новую промышленно-экологическую революцию. На русский язык книгу перевели только в 2020 году.

Читайте также:

«В нашей экобиблиотеке лежит много интересных книг, и мы решили собрать всех желающих и их обсудить. Приходите к нам, даже если вы не читали книгу», — приглашают организаторы.

Встреча книжного клуба начнется в 16:00 по улице Одесской, 48В. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал в марте акции раздельного сбора в разных районах города.

Афиша Книги Краснодар Литература Образование Экология

Новости

В Краснодаре появился книжный клуб, посвященный экологии. Когда первая встреча?
Краснодарцев приглашают на читку секретной пьесы
Власти назвали фейком документ о выплатах пострадавшим от разлива нефти жителям Анапы и Темрюкского района
Власти Анапы снесли мозаичную скульптуру времен СССР. Есть версии, что ее создал Церетели
В двух районах Краснодарского края грузовикам запретили ездить по мостам. Где именно?
«На 8-14 градусов ниже нормы». В Краснодарском крае не потеплеет до конца Масленицы

Лента новостей

«Мы не можем вас оставить»
Вчера, 16:10
«Мы не можем вас оставить»
Репортаж с Бугазской косы, где волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум» продолжают спасать побережье от мазута
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
25 февраля, 14:15
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
«На 8-14 градусов ниже нормы»
Вчера, 15:23
«На 8-14 градусов ниже нормы»
В Краснодарском крае не потеплеет до конца Масленицы

Реклама на сайте