Краснодарцев приглашают на занятие по экологии речи. Что это такое?
В краснодарском экоцентре расскажут о природе голоса и чистоте речи (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 16 марта занятие «Экология речи: как говорить здОрово и здорОво по отношению к себе и окружающим».
В экоцентре отмечают, что это практическое занятие для тех, кто хочет больше узнать о природе голоса и звучать по-новому. Участников ждут полтора часа разноплановых упражнений на развитие речевого дыхания, дикции, интонирования и речевой импровизации.
Встречу проводит Светлана Будник — филолог, преподаватель, участник движения «Проводники смыслов», обладатель именной президентской награды в области популяризации русской культуры.
Объять необъятное:
«Приходите за новыми навыками и будьте экологичны даже в своей речи», — приглашают организаторы.
Экология языка — это направление лингвистики, изучающее взаимоотношение языка и среды. Эколингвистика исследует, как сохранить язык, развить его многогранность и разнообразие, распространить как внутри общества, которое использует его на постоянной основе, так и за пределами.
Начало занятия в 12:00 по улице Одесской, 48В. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Литературном музее Кубани 16 марта пройдет экскурсия по дому атамана Якова Кухаренко.