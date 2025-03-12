Краснодарцев приглашают на занятие по экологии речи. Что это такое?

В краснодарском экоцентре расскажут о природе голоса и чистоте речи (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 16 марта занятие «Экология речи: как говорить здОрово и здорОво по отношению к себе и окружающим».

В экоцентре отмечают, что это практическое занятие для тех, кто хочет больше узнать о природе голоса и звучать по-новому. Участников ждут полтора часа разноплановых упражнений на развитие речевого дыхания, дикции, интонирования и речевой импровизации.

Встречу проводит Светлана Будник — филолог, преподаватель, участник движения «Проводники смыслов», обладатель именной президентской награды в области популяризации русской культуры.