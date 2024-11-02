Экологи назвали Сочи и Новороссийск городами с самым грязным воздухом в РФ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    © фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

В России составили антирейтинг качества воздуха в городах страны

Российская экологическая партия «Зелёные» опубликовала рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Исследование проводили с 21 по 27 октября. Специалисты сделали 533 тыс. 20-минутных замеров мелкодисперсной пыли с 1 тыс. 69 датчиков в 67 городах.

Рейтинг возглавил Омск с двукратным превышением предельно допустимой среднесуточной концентрацией (ПДКсс) загрязняющего вещества (68 мкг/м³). Следом идут Черногорск (42 мкг/м³) и Чита (27 мкг/м³).

В Сочи массово гибнет речная рыба:

В пограничную область повышенных концентраций вошли Липецк и Новороссийск (по 17 мкг/м³), Сочи (14 мкг/м³), Абакан и Воронеж (по 12 мкг/м³). В остальных российских городах уровень загрязнения атмосферного воздуха в норме и среднесуточные показатели не превышали 12 мкг/м³.

В комментариях к посту сочинцы недоумевают от результатов замеров. Приводим некоторые комментарии:

  • «А в Краснодаре, где больше асфальта и машин, всего 8 баллов... Интересно, как и где это считают».
  • «Мы задыхаемся от свалки или что? Как-то непонятно, как город, стоящий на берегу моря, может быть одним из самых грязных, не имея заводов, производства».
  • «Как вам удаётся получить такие потрясающие показатели? Мы неправильно считаем».
  • «Может они Краснодар с Сочи перепутали?»

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска закупят камеры видеонаблюдения на 11 млн рублей для борьбы с мусорными свалками. 

Город Курорты и туризм Мусор Новороссийск Рейтинги Сочи Экология

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