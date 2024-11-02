Экологи назвали Сочи и Новороссийск городами с самым грязным воздухом в РФ

В России составили антирейтинг качества воздуха в городах страны

Рейтинг возглавил Омск с двукратным превышением предельно допустимой среднесуточной концентрацией (ПДКсс) загрязняющего вещества (68 мкг/м³). Следом идут Черногорск (42 мкг/м³) и Чита (27 мкг/м³).

Российская экологическая партия «Зелёные» опубликовала рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Исследование проводили с 21 по 27 октября. Специалисты сделали 533 тыс. 20-минутных замеров мелкодисперсной пыли с 1 тыс. 69 датчиков в 67 городах.

В пограничную область повышенных концентраций вошли Липецк и Новороссийск (по 17 мкг/м³), Сочи (14 мкг/м³), Абакан и Воронеж (по 12 мкг/м³). В остальных российских городах уровень загрязнения атмосферного воздуха в норме и среднесуточные показатели не превышали 12 мкг/м³.

В комментариях к посту сочинцы недоумевают от результатов замеров. Приводим некоторые комментарии :