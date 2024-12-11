Сочи занял 3 место в антирейтинге городов с самым грязным воздухом в РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России снова составили антирейтинг качества воздуха в городах страны

Российская экологическая партия «Зелёные» опубликовала очередной рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Исследование проводили со 2 по 8 декабря. Специалисты сделали 532 тыс. 20-минутных замеров мелкодисперсной пыли с 1 тыс. 55 датчиков в 67 городах.

В красной зоне оказались два населенных пункта. Рейтинг возглавил Черногорск в республике Хакасия с трехкратным превышением предельно допустимой среднесуточной концентрации (ПДКсс) загрязняющего вещества (108 мкг/м³). Следом идет Чита (68 мкг/м³).

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В желтой зоне первым значится Сочи (28 мкг/м³). За ним расположились еще восемь городов с концентрациями по РМ-2,5 с 12 до 26 мкг/м³: Омск, Абакан, Тула, Бикин, Назарово, Канск, Липецк, Искитим.

В остальных наблюдаемых российских городах уровень загрязнения атмосферного воздуха в норме и среднесуточные показатели не превышали 12 мкг/м³ (зеленая зона). Так, Краснодар оказался на 20 месте (8 мкг/м³), Анапа — на 36 (6 мкг/м³).

Красная зона — высокий уровень загрязнения.
Желтая зона — повышенный уровень загрязнения.
Зеленая зона —  уровень загрязнения атмосферного воздуха в норме.

Как писали Юга.ру, ранее Сочи также стал одним из городов с самым грязным воздухом в РФ.

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