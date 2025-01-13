«Люди ежедневно должны нюхать трупный запах». Жители Новороссийска жалуются на едкий дым от утилизации животных

Видео сняты в районе села Глебовское. По словам авторов, в микрорайон Звездный на полигон свозят бездомных собак и там утилизируют в крематории.

«А по факту просто сжигают. И весь этот запах трупный летит по воздуху, люди задыхаются, теряют сознание, потом их преследуют головные боли и плохое самочувствие», — рассказал очевидец.

Он добавил, что администрация поселка ничего не может сделать и отправляет жителей в другие инстанции.

«Роспотребнадзор Краснодарского края приехал, якобы сделаи замеры, когда уже ничего не дымилось. Сказали — нормы не превышены, на бумаге или в письме нам этого никто не предоставил, так что одни слова да и только. А между тем люди ежедневно должны нюхать трупный запах», — подытожил он.