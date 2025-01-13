«Люди ежедневно должны нюхать трупный запах». Жители Новороссийска жалуются на едкий дым от утилизации животных

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Супер Новости Новороссийска»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Супер Новости Новороссийска»

Жители пригорода Новороссийска несколько дней жалуются на невыносимые запахи гари

11 января телеграм-канал «Супер Новости Новороссийска» опубликовал видео от подписчиков. На роликах видны клубы дыма.

Видео сняты в районе села Глебовское. По словам авторов, в микрорайон Звездный на полигон свозят бездомных собак и там утилизируют в крематории. 

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«А по факту просто сжигают. И весь этот запах трупный летит по воздуху, люди задыхаются, теряют сознание, потом их преследуют головные боли и плохое самочувствие», — рассказал очевидец.

Он добавил, что администрация поселка ничего не может сделать и отправляет жителей в другие инстанции. 

«Роспотребнадзор Краснодарского края приехал, якобы сделаи замеры, когда уже ничего не дымилось. Сказали — нормы не превышены, на бумаге или в письме нам этого никто не предоставил, так что одни слова да и только. А между тем люди ежедневно должны нюхать трупный запах», — подытожил он.

В управленнии городского хозяйства заявили, что на полигоне в селе Глебовское размещен инсинератор УД2Н1000, он сертифицирован и работает в штатном режиме.

«Однако в связи с экологической обстановкой и для обеспечения безопасности при обращении с биологическими отходами, департамент ветеринарии усилил работу дополнительным мобильным инсинератором «Хурикан» с дополнительной фильтрацией и камерой дожига», — объяснили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, экологи назвали Сочи и Новороссийск городами с самым грязным воздухом в РФ.

Животные Мусор Новороссийск Экология

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