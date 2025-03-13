В Краснодаре за 4 дня до всероссийского старта покажут комедию «Ждун». Фильм снимали в Абрау-Дюрсо

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ждун в кино» © Скриншот видео с YouTube-канала «Наше кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Ждун в кино» © Скриншот видео с YouTube-канала «Наше кино»

В широкий прокат фильм «Ждун» выходит 20 марта (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 16 марта премьерные показы фантастической семейной комедии «Ждун». Ленту можно будет посмотреть за четыре дня до всероссийского старта.

Съемки фильма проходили в Абрау-Дюрсо в 2023 году. Действие происходит там же, куда семья приехала на каникулы к родственникам.

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Инопланетянин Ждун случайно попадает на территорию курорта, где знакомиться с маленьким мальчиком. Ребенок помогает герою мемов вернуться на родную планету, а новый друг решает его семейные проблемы.

Главные роли в проекте исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов.

Ждун — популярный интернет-мем, появившийся в 2017 году. Это существо с головой северного морского слона, который сидит в комнате ожидания.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут снимать «Преступление и наказание» с Юрой Борисовым.

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