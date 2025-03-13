В Краснодаре за 4 дня до всероссийского старта покажут комедию «Ждун». Фильм снимали в Абрау-Дюрсо

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 16 марта премьерные показы фантастической семейной комедии «Ждун». Ленту можно будет посмотреть за четыре дня до всероссийского старта.

Съемки фильма проходили в Абрау-Дюрсо в 2023 году. Действие происходит там же, куда семья приехала на каникулы к родственникам.