В Краснодаре за 4 дня до всероссийского старта покажут комедию «Ждун». Фильм снимали в Абрау-Дюрсо
В широкий прокат фильм «Ждун» выходит 20 марта (6+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 16 марта премьерные показы фантастической семейной комедии «Ждун». Ленту можно будет посмотреть за четыре дня до всероссийского старта.
Съемки фильма проходили в Абрау-Дюрсо в 2023 году. Действие происходит там же, куда семья приехала на каникулы к родственникам.
Мусор на пляжах Сочи стал монстром:
Инопланетянин Ждун случайно попадает на территорию курорта, где знакомиться с маленьким мальчиком. Ребенок помогает герою мемов вернуться на родную планету, а новый друг решает его семейные проблемы.
Главные роли в проекте исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов.
Ждун — популярный интернет-мем, появившийся в 2017 году. Это существо с головой северного морского слона, который сидит в комнате ожидания.
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