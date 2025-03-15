В Краснодаре объявили сбор книг для благотворительной распродажи

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
    © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

Книги принимают с 15 марта по 5 апреля. Где их можно сдать? (0+)

Литературное сообщество «Бродский» анонсировало сбор книг для благотворительной распродажи. 

Можно приносить книги любого жанра, журналы и настольные игры. Важно, чтобы все было в хорошем состоянии. Издания нужно приносить в точки сбора. В сумке необходимо оставить записку с контактами (имя, номер телефона, количество книг).

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Точки сбора:

  • арт-резиденция «Дом книги» (улица Красная, 43), 10:00-20:00;
  • кофейня Booker (улица Октябрьская, 91), 8:00-21:00;
  • кофейня «Тепло» (улица Коммунаров, 268 литер В), 10:00-22:00;
  • салон красоты «На своей волне» (улица Бабушкина, 248г/1).

«Друзья, время перебрать свои библиотеки для хорошего дела. Зовите с собой близких, друзей и коллег», — приглашают организаторы.

Книги будут принимать с 15 марта по 5 апреля.

Благотворительная распродажа состоится 12 и 13 апреля с 12:00 до 20:00 в арт-резиденции «Дом книги». Все средства перейдут в фонды инклюции и центры помощи животным «КрасноДог», «Пеликан» и «Кошкин дом».

Также участников ждут лекции, мастер-классы и живая музыка.

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