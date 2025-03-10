Мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм
Герои мультсериала отправляются на курорт, чтобы очистить побережье от мусора
8 марта создатели мультсериала «Команда Флоры» представили новый эпизод «Пляжный монстр». Девочка и пятеро ее друзей отправятся в Сочи, чтобы очистить прибрежные территории курорта от мусора.
Злодей Мусорщик создал гигантское существо из отходов, оставленных отдыхающими. Он собирается полностью захламить сначала пляж, а затем и весь город. Команде Флоры предстоит остановить монстра.
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Эпизод доступен для просмотра в «VK Видео» и на телеканале «Карусель».
Мультсериал «Команда Флоры» посвящен экологии и спасению природы. В каждой серии герои помогают решать важные проблемы лесных заповедников, рек и озер, гор и городов России.
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