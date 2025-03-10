Мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм

Кадр из серии «Пляжный монстр» © Скриншот видео из группы «Команда Флоры» во ВКонтакте

Кадр из серии «Пляжный монстр» © Скриншот видео из группы «Команда Флоры» во ВКонтакте

Герои мультсериала отправляются на курорт, чтобы очистить побережье от мусора

8 марта создатели мультсериала «Команда Флоры» представили новый эпизод «Пляжный монстр». Девочка и пятеро ее друзей отправятся в Сочи, чтобы очистить прибрежные территории курорта от мусора. Злодей Мусорщик создал гигантское существо из отходов, оставленных отдыхающими. Он собирается полностью захламить сначала пляж, а затем и весь город. Команде Флоры предстоит остановить монстра.

Эпизод доступен для просмотра в «VK Видео» и на телеканале «Карусель». Мультсериал «Команда Флоры» посвящен экологии и спасению природы. В каждой серии герои помогают решать важные проблемы лесных заповедников, рек и озер, гор и городов России.