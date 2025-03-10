Мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из серии «Пляжный монстр» © Скриншот видео из группы «Команда Флоры» во ВКонтакте
    Кадр из серии «Пляжный монстр» © Скриншот видео из группы «Команда Флоры» во ВКонтакте

Герои мультсериала отправляются на курорт, чтобы очистить побережье от мусора

8 марта создатели мультсериала «Команда Флоры» представили новый эпизод «Пляжный монстр». Девочка и пятеро ее друзей отправятся в Сочи, чтобы очистить прибрежные территории курорта от мусора.

Злодей Мусорщик создал гигантское существо из отходов, оставленных отдыхающими. Он собирается полностью захламить сначала пляж, а затем и весь город. Команде Флоры предстоит остановить монстра.

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Эпизод доступен для просмотра в «VK Видео» и на телеканале «Карусель».

Мультсериал «Команда Флоры» посвящен экологии и спасению природы. В каждой серии герои помогают решать важные проблемы лесных заповедников, рек и озер, гор и городов России.

Как писали Юга.ру, кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами.

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Мусор на пляжах Сочи стал монстром. Об этом сняли мультфильм
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