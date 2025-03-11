В Краснодаре покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Фильм можно будет посмотреть до официальной премьеры на театральной сцене (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 14 мая показ киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом.». Ленту покажут до официальной премьеры на театральной сцене.

Это проект актера Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина в постановке МХТ имени Чехова. Действие происходит в многоэтажке в одном из городов России.

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В Краснодаре покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»
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