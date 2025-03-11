В Краснодаре покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»

Фильм можно будет посмотреть до официальной премьеры на театральной сцене (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 14 мая показ киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом.». Ленту покажут до официальной премьеры на театральной сцене. Это проект актера Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина в постановке МХТ имени Чехова. Действие происходит в многоэтажке в одном из городов России.

В каждой квартире случаются события, из-за которых жизнь 24 героев находится под угрозой. Все зависит от того, успеют ли герои покинуть дом или нет.