В Краснодаре покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»
Фильм можно будет посмотреть до официальной премьеры на театральной сцене (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 14 мая показ киноверсии спектакля «Жил. Был. Дом.». Ленту покажут до официальной премьеры на театральной сцене.
Это проект актера Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина в постановке МХТ имени Чехова. Действие происходит в многоэтажке в одном из городов России.
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