Объять необъятное. Краснодарцев приглашают на лекцию о художнике Петрове-Водкине

«Купание красного коня», 1912 год, холст и масло, Новая Третьяковская галерея, Москва © Изображение является общественным достоянием

«Купание красного коня», 1912 год, холст и масло, Новая Третьяковская галерея, Москва © Изображение является общественным достоянием

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о символике и философской поэтике в творчестве известного мастера (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 14 марта лекцию «Петров-Водкин. Объять необъятное». Встреча посвящена жизни и творчеству российского и советского живописца, графика, теоретика искусства, писателя и педагога. Кузьма Петров-Водкин — один из наиболее значимых отечественных художников XX века. Его живописные работы «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Селедка», «Смерть комиссара» входят в число шедевров Третьяковской галереи и Русского музея.

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«В художественной манере Петрова-Водкина сочетаются элементы постимпрессионизма и символизма, важную роль в ней играет сферическая перспектива, призванная отобразить особый, «планетарный» взгляд автора на мироздание. Его работы, пронизанные глубокой символикой и философской поэтикой, отражают как реалии времени, так и внутренний мир человека», — рассказали организаторы. Лекцию читает искусствовед Алексей Угольников. Начало встречи в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 50 рублей. Необходима предварительная регистрация.