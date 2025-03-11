Объять необъятное. Краснодарцев приглашают на лекцию о художнике Петрове-Водкине
Искусствовед Алексей Угольников расскажет о символике и философской поэтике в творчестве известного мастера (12+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 14 марта лекцию «Петров-Водкин. Объять необъятное». Встреча посвящена жизни и творчеству российского и советского живописца, графика, теоретика искусства, писателя и педагога.
Кузьма Петров-Водкин — один из наиболее значимых отечественных художников XX века. Его живописные работы «Купание красного коня», «1918 год в Петрограде», «Селедка», «Смерть комиссара» входят в число шедевров Третьяковской галереи и Русского музея.
Фильмы, выставка, лекция о кино:
«В художественной манере Петрова-Водкина сочетаются элементы постимпрессионизма и символизма, важную роль в ней играет сферическая перспектива, призванная отобразить особый, «планетарный» взгляд автора на мироздание. Его работы, пронизанные глубокой символикой и философской поэтикой, отражают как реалии времени, так и внутренний мир человека», — рассказали организаторы.
Лекцию читает искусствовед Алексей Угольников. Начало встречи в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 50 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 14 и 15 марта серию лекций о кимоно.