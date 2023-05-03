В Абрау-Дюрсо пройдут съемки комедии про Ждуна

Краснодарский край

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  • Памятник Ждуну в Чите © Скриншот с сайта wikipedia.org https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Homunculus_loxodontus_in_Chita.jpg
    Памятник Ждуну в Чите © Скриншот с сайта wikipedia.org https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Homunculus_loxodontus_in_Chita.jpg

Режиссер Дмитрий Суворов снимет фильм про героя мемов Ждуна под Новороссийском

В поселке Абрау-Дюрсо кинокомпания «Наше кино» снимет полнометражный фильм Ждуна. Об этом сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Ждун — распространённое в Рунете название скульптуры Гомункула слоноподобного. Ее создала голландская художница Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в мае 2016 года. Персонаж стал интернет-мемом.

Скульптура изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. 

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По сюжету маленький мальчик приезжает на каникулы к бабушке в курортный поселок, где знакомится с инопланетянином — Ждуном. Он помогает герою мемов вернуться на родную планету, а новый друг решает семейные проблемы ребенка.

Съемки планируют начать в сентябре. Выход в прокат намечен на весну-лето 2024 года.

Режиссер фильма Дмитрий Суворов известен по картинам «Одна» и «Непослушная».

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край увеличит субсидирование фильмов, снятых в регионе.

Абрау-Дюрсо Кино Новороссийск

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В Абрау-Дюрсо пройдут съемки комедии про Ждуна
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