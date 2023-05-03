В Абрау-Дюрсо пройдут съемки комедии про Ждуна

Режиссер Дмитрий Суворов снимет фильм про героя мемов Ждуна под Новороссийском

В поселке Абрау-Дюрсо кинокомпания «Наше кино» снимет полнометражный фильм Ждуна. Об этом сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Ждун — распространённое в Рунете название скульптуры Гомункула слоноподобного. Ее создала голландская художница Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в мае 2016 года. Персонаж стал интернет-мемом. Скульптура изображает безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.

По сюжету маленький мальчик приезжает на каникулы к бабушке в курортный поселок, где знакомится с инопланетянином — Ждуном. Он помогает герою мемов вернуться на родную планету, а новый друг решает семейные проблемы ребенка.

Съемки планируют начать в сентябре. Выход в прокат намечен на весну-лето 2024 года.

Режиссер фильма Дмитрий Суворов известен по картинам «Одна» и «Непослушная».



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