Реалистичный пейзаж и натюрморт. В Краснодаре пройдет выставка «Тема жизни моей»

Краснодарский край

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  • Фото произведения Геннадия Смирнова © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Фото произведения Геннадия Смирнова © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Посетители смогут оценить полотна художника Геннадия Смирнова (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 13 марта открытие персональной экспозиции «Тема моей жизни» художника Геннадия Смирнова. Представлены живописные произведения.

Посетители смогут оценить около 90 работ, выполненных в реалистической манере в жанрах пейзажа и натюрморта. Это как быстро исполненные этюды с натуры, так и более продуманные автором композиции.

Фильмы, выставка, лекция о кино:

«Красота природы привлекает художника в разных мотивах и состояниях. Некоторые из произведений созданы в поездках и представляют ландшафты центральной России, Поволжья, Севера. Встречаются виды Кавказа. Наиболее близка художнику тема малой Родины», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 марта откроется персональная выставка «Метаморфозы полотен» художника Василия Карпенко.

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