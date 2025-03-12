Реалистичный пейзаж и натюрморт. В Краснодаре пройдет выставка «Тема жизни моей»
Посетители смогут оценить полотна художника Геннадия Смирнова (0+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 13 марта открытие персональной экспозиции «Тема моей жизни» художника Геннадия Смирнова. Представлены живописные произведения.
Посетители смогут оценить около 90 работ, выполненных в реалистической манере в жанрах пейзажа и натюрморта. Это как быстро исполненные этюды с натуры, так и более продуманные автором композиции.
Фильмы, выставка, лекция о кино:
«Красота природы привлекает художника в разных мотивах и состояниях. Некоторые из произведений созданы в поездках и представляют ландшафты центральной России, Поволжья, Севера. Встречаются виды Кавказа. Наиболее близка художнику тема малой Родины», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 марта откроется персональная выставка «Метаморфозы полотен» художника Василия Карпенко.