Реалистичный пейзаж и натюрморт. В Краснодаре пройдет выставка «Тема жизни моей»

Посетители смогут оценить около 90 работ, выполненных в реалистической манере в жанрах пейзажа и натюрморта. Это как быстро исполненные этюды с натуры, так и более продуманные автором композиции.

«Красота природы привлекает художника в разных мотивах и состояниях. Некоторые из произведений созданы в поездках и представляют ландшафты центральной России, Поволжья, Севера. Встречаются виды Кавказа. Наиболее близка художнику тема малой Родины», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.