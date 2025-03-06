Незаурядная действительность. В Краснодаре откроется выставка живописи «Метаморфозы полотен»

В своих работах мастер соединяет реалистический, сюрреалистический и абстрактный стили с элементами современного искусства.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 марта открытие персональной экспозиции «Метафизика полотен» художника Василия Карпенко. Представлены живописные произведения.

«В представленной серии работ автор приглашает зрителей погрузиться в незаурядную действительность: каждый элемент картины подчиняется лишь одному-единственному закону — воображению человека», — рассказали организаторы.

Выставка живописи продлится до 30 марта по улице Фрунзе, 37 (галерея «Особнякъ»). Стоимость билетов 50-100 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.