История, тайны, символика. В Японскому саду состоится серия лекций о кимоно

В 9:30 начнется встреча «Кимоно в искусстве: о чем можно узнать, глядя на японских красавиц укие-э». Спикер расскажет о символизме узоров и декора кимоно и сочетании предметов одежды.

Японский сад Краснодара анонсировал на 14 и 15 марта серию лекций. Их проведет коллекционер кимоно, эксперт с многолетним опытом в области японского традиционного костюма, автор курсов по искусству и культуре Японии Наталья Бакина.

В 11:30 стартует лекция «Язык кимоно: скрытый символизм и художественные приемы». Слушатели узнают про интеллектуально-духовный аспект кимоно и универсальные приемы в японской художественной традиции.

В 14:30 начнется встреча «Японская живопись: кимоно как художественный формат и самостоятельный жанр». Наталья Бакина расскажет про кимоно в контексте японской живописной традиции и их взаимодействии.

В 16:30 стартует лекция «Красота по-японски и кимоно: как одежда отражала идеалы красоты». Слушатели узнают об эволюции японских идеалов красоты и влиянии одежды на понимание красоты.

При покупке одного билета участник может посетить одну любую лекцию в выбранное время.

Все встречи пройдут во втором зале народного дома Коминка. Вход на территорию Японского сада по билетам возможен за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон. После мероприятия посещение сада не ограничено по времени.