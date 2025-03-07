Фильмы, выставка, лекция о кино. Краснодарская «Болгария» выложила афишу бесплатных событий марта

Краснодарский край

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  • Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru
    Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru

Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария»

Администрация Краснодара анонсировала на март бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария».

Посетителей ждут показы советских и российских фильмов, мастер-класс по сценической фланкировке, кинолекция и выставка.

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Расписание событий:

  • 8 марта в 14:00 — показ сатирической комедии «Забытая мелодия для флейты»;
  • 11 марта в 16:00 — мастер-класс по сценической фланкировке;
  • 14 марта в 15:00 — лекция в рамках «Киновстречи с Григорием Гибертом»;
  • 15 марта в 14:00 — показ фильма-сказки «Руслан и Людмила».
  • 22 марта в 11:00 — показ мультипликационного фильма «Золотая антилопа»;
  • 22 марта в 14:00 — показ музыкальной комедии «Мы из джаза».

Кроме того, посетители смогут посетить выставку картин художницы-наивистки Марины Волковой. Экспозиция будет работать до 24 марта.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 13 марта открытие персональной экспозиции «Метафизика полотен» художника Василия Карпенко.

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Фильмы, выставка, лекция о кино. Краснодарская «Болгария» выложила афишу бесплатных событий марта
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