Фильмы, выставка, лекция о кино. Краснодарская «Болгария» выложила афишу бесплатных событий марта
Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария»
Администрация Краснодара анонсировала на март бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария».
Посетителей ждут показы советских и российских фильмов, мастер-класс по сценической фланкировке, кинолекция и выставка.
Расписание событий:
- 8 марта в 14:00 — показ сатирической комедии «Забытая мелодия для флейты»;
- 11 марта в 16:00 — мастер-класс по сценической фланкировке;
- 14 марта в 15:00 — лекция в рамках «Киновстречи с Григорием Гибертом»;
- 15 марта в 14:00 — показ фильма-сказки «Руслан и Людмила».
- 22 марта в 11:00 — показ мультипликационного фильма «Золотая антилопа»;
- 22 марта в 14:00 — показ музыкальной комедии «Мы из джаза».
Кроме того, посетители смогут посетить выставку картин художницы-наивистки Марины Волковой. Экспозиция будет работать до 24 марта.
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