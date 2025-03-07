Фильмы, выставка, лекция о кино. Краснодарская «Болгария» выложила афишу бесплатных событий марта

Жителей и гостей Краснодара приглашают на бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария»

Администрация Краснодара анонсировала на март бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария». Посетителей ждут показы советских и российских фильмов, мастер-класс по сценической фланкировке, кинолекция и выставка.

Расписание событий: 8 марта в 14:00 — показ сатирической комедии «Забытая мелодия для флейты»;

11 марта в 16:00 — мастер-класс по сценической фланкировке;

14 марта в 15:00 — лекция в рамках «Киновстречи с Григорием Гибертом»;

15 марта в 14:00 — показ фильма-сказки «Руслан и Людмила».

22 марта в 11:00 — показ мультипликационного фильма «Золотая антилопа»;

22 марта в 14:00 — показ музыкальной комедии «Мы из джаза». Кроме того, посетители смогут посетить выставку картин художницы-наивистки Марины Волковой. Экспозиция будет работать до 24 марта.