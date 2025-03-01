В Анапе погиб водолаз, собиравший мазут со дна

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Kub Mash, t.me/kub_mash
    © Скриншот видео из телеграм-канала Kub Mash, t.me/kub_mash

28 февраля во время работ по очистке морского дна в анапском поселке Джемете умер водолаз

Несчастный случай произошел днем 28 февраля на пляже Джемете в Анапе. Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, один из водолазов, занимавшихся очисткой морского дна от мазута, потерял сознание, находясь под водой.

Его вытащили на берег, но все усилия бригады медиков оказались напрасными — водолаз скончался.

Сегодня «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета озвучила предварительную причину гибели водолаза — кессонная болезнь. Погибшему было 28 лет, он с 14 лет служил в МЧС и имел звание спасателя первого класса.

Напомним, что 15 января стало известно о гибели 17-летнего анапского студента — эту трагедию также связывали с уборкой мазута на пляже.

Анапа МЧС Нефть Происшествия Разлив нефти смерть Экология

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В Анапе погиб водолаз, собиравший мазут со дна
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