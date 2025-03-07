В природном парке Анапы произошел крупный пожар. Его помогли потушить волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум»

Издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 6 марта в 18:59 под Анапой загорелась сухая трава на площади 300 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли восемь человек и две единицы техники.

В 22:38 огонь локализовали, а в 22:44 — полностью ликвидировали возгорание.