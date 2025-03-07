В природном парке Анапы произошел крупный пожар. Его помогли потушить волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5005
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/5005

Сухая трава загорелась на площади 300 кв. метров у природного парка «Анапская пересыпь»

Издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что 6 марта в 18:59 под Анапой загорелась сухая трава на площади 300 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли восемь человек и две единицы техники.

В 22:38 огонь локализовали, а в 22:44 — полностью ликвидировали возгорание.

«Мы не можем вас оставить»:

В МЧС Кубани заявили, что возгорание не относится к природному парку «Анапская пересыпь». Однако эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале видео пожара с отметкой на карте. По его данным, он произошел именно на территории природного парка.

Также эколог рассказал, что, помимо МЧС, сухую траву тушили волонтеры штаба «Шлагбаум»:

«Наши волонтеры настоящие герои! Если завтра небо будет падать на Землю, то они всех точно спасут. Анапская пересыпь — это самый пострадавший природный парк. За последние месяцы видел все, и теперь еще и пожар. Надо будет помогать этому месту всем вместе после ликвидации последствий разлива».

Как писали Юга.ру, 14 февраля в Анапе сгорел штаб волонтеров «Шлагбаум», спасающих пляжи от мазута.

Анапа Волонтеры Заповедники МЧС Парки Пожароопасность Пожары Происшествия Экология

Новости

Кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами
В Краснодаре 8 марта состоится женский забег в юбках
В Ростове-на-Дону 9 мая может пройти «Бессмертный полк». Его не проводили два года «по соображениям безопасности»
На Кооперативном рынке в Краснодаре сгорело около десятка павильонов
«Штраф за материнство». Женщины в России просят оклад почти на 40 тыс. рублей меньше, чем мужчины — аналитики
В природном парке Анапы произошел крупный пожар. Его помогли потушить волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум»

Лента новостей

Реклама на сайте