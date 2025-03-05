В Краснодаре состоится лекция о женщинах-богатыршах
Участники узнают об образах воительниц в русской литературе (12+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 8 марта лекцию «Женщины-богатырши в русской литературе».
«Мы поговорим об образах воительниц в русском эпосе (былинах и сказках), значении поляниц в литературе, их роли в художественном тексте, изменившейся с укоренением патриархального уклада жизни, в котором женщине предписывалась роль хранительницы домашнего очага», — рассказали организаторы.
Принять слабость сильного пола:
Образ дев-воительниц — популярный сюжет в мировой литературе. Амазонки, валькирии, русские поляницы — богатырши. Само слово произошло от глагола «поляковать» — ездить в поле, искать воинов и бороться с ними.
В русских былинах воительницы в своих боевых навыках не уступают мужчинам. Во многих сказаниях будущий муж должен победить героиню в поединке.
Начало лекции в 17:00 по улице Постовой, 39. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 9 марта лекцию «Культ прекрасной дамы».