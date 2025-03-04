Масоны, колдуны, медиумы. Краснодарцев приглашают на лекцию про тайные общества в Российской империи

Историк расскажет о магии и мистике в начале ХХ века (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 9 марта лекцию «Мистика, тайные общества, магия, спиритуализм и оккультизм в Российской империи». Участникам расскажут о тайных сообществах, предположительно существовавших в государстве.

«Начало ХХ века немыслимо без магии и мистики. Поговорим о всем загадочном, тайном и интересном прекрасной эпохи — масоны и другие тайные общества, теософы, мартинисты, колдуны, прорицатели, медиумы, ритуалы, гадания», — приглашают организаторы.