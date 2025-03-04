Масоны, колдуны, медиумы. Краснодарцев приглашают на лекцию про тайные общества в Российской империи
Историк расскажет о магии и мистике в начале ХХ века (16+)
Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 9 марта лекцию «Мистика, тайные общества, магия, спиритуализм и оккультизм в Российской империи». Участникам расскажут о тайных сообществах, предположительно существовавших в государстве.
«Начало ХХ века немыслимо без магии и мистики. Поговорим о всем загадочном, тайном и интересном прекрасной эпохи — масоны и другие тайные общества, теософы, мартинисты, колдуны, прорицатели, медиумы, ритуалы, гадания», — приглашают организаторы.
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Начало в 19:00. Лекция пройдет в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 марта пройдет выставка «#яплакалъ», посвященная мужественности.