Вышел первый трейлер сериала Гая Ричи «Гангстерленд» с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен

Кадр из трейлера к сериалу «Гангстерленд» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel40743978»

Кадр из трейлера к сериалу «Гангстерленд» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel40743978»

Сериал расскажет о противостоянии двух влиятельных преступных семей Лондона (18+)

Компания Paramount Plus выпустила первый трейлер нового сериала «Гангстерленд». Над проектом работали Гай Ричи, Энтони Бирн, Лоуренс Гоф и другие режиссеры. В сериале задействованы Том Харди («Веном», «Легенда»), Хелен Миррен («Калигула», «Королева», франшиза «Форсаж»), Пирс Броснан (Джеймс Бонд в четырех фильмах), Пэдди Консидайн («Типа крутые легавые», «Смерть Сталина», «Дом Дракона») и другие.

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В центре сюжета сериала — история противостояния лондонских мафиозных кланов — Харрингтонов и Стивенсонов. Первые вынуждены обратиться за помощью к профессиональному «решале» Гарри. Изначально «Гангстерленд» задумывался как спин-офф сериала «Рэй Донован», но в итоге создатели решили сделать самостоятельный проект. Сериал стартует 30 марта на Paramount+.