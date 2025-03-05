Пласидо Доминго, Венсан Кассель, Александра Урсуляк. В Краснодаре в марте продолжатся «Волшебные вечера»
В Краснодаре будут показывать постановки известных театров (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На широком экране в марте можно будет посмотреть спектакль, оперу и музыкальное кино. Узнать подробности можно на сайте.
«Форсаж» по-русски:
Расписание кинопоказов:
- 14 марта — спектакль «Добрый человек из Сезуана» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, режиссер Юрий Бутусов, в главных ролях Александра Урсуляк и Александр Арсентьев;
- 21 марта — опера Джузеппе Верди «Травиата» (12+), режиссер Франко Дзеффирелли, в главных партиях Тереза Стратас и Пласидо Доминго;
- 28 марта — музыкальный фильм, мелодрама «Дольче!» (16+), режиссеры Давиде Ливерморе и Паоло Джеп Кукко, в главных ролях Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино.
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