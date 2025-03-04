Вышел первый трейлер российской фантастики «Авиатор» об эксперименте по крионике

Компания «Атмосфера кино» представила первый трейлер предстоящего фильма «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина. Ленту снимает Егор Михалков-Кончаловский («На Луне»).

Действие начинается в 1929 году. Авиатор Иннокентий Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. В 2025-м ученые находят в пещере замороженные тела. Платонова удается оживить. Иннокентий не помнит своего прошлого и пытается его восстановить. Жена ученого оказывается удивительно похожа на его возлюбленную в той жизни.