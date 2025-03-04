Вышел первый трейлер российской фантастики «Авиатор» об эксперименте по крионике

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  • Кадр из трейлера к фильму «Авиатор» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»
    Кадр из трейлера к фильму «Авиатор» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»

В основе ленты лежит одноименный роман Евгения Водолазкина (16+)

Компания «Атмосфера кино» представила первый трейлер предстоящего фильма «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина. Ленту снимает Егор Михалков-Кончаловский («На Луне»).

Действие начинается в 1929 году. Авиатор Иннокентий Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. В 2025-м ученые находят в пещере замороженные тела. Платонова удается оживить. Иннокентий не помнит своего прошлого и пытается его восстановить. Жена ученого оказывается удивительно похожа на его возлюбленную в той жизни.

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В фильме снимались Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Евгения Добровольская, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский.

Премьера запланирована на 20 ноября.

Как писали Юга.ру, кинокомпания «Каро Премьер» представила первый трейлер к новому российскому фильму о гонках «Жига. На полной скорости».

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Вышел первый трейлер российской фантастики «Авиатор» об эксперименте по крионике
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