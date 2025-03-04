Краснодарцев приглашают на лекцию «Культ прекрасной дамы»
Слушатели узнают о богинях разных культур (0+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 9 марта лекцию «Культ прекрасной дамы».
Как рассказали организаторы, из греческой мифологии Земля — это богиня-мать, породившая все вокруг. Концепция является одной из самых устойчивых и последовательных в истории. Она проявляется в сотнях вариантов: римская Терра, шумерская Иштар, египетская Сехмет, фригийская Кибела, финикийская Астарта.
Пейзаж, портрет, натюрморт:
«Воспринимать Землю как наивысшую сущность, наделенную собственной жизнью, было характерно не только для древних цивилизаций. В истории искусств есть тысячи изображений женского божества», — добавили организаторы.
Обо всех расскажет искусствовед Марина Тевзадзе.
Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 9 марта пройдут мастер-классы.