Краснодарцев приглашают на лекцию «Культ прекрасной дамы»

Как рассказали организаторы, из греческой мифологии Земля — это богиня-мать, породившая все вокруг. Концепция является одной из самых устойчивых и последовательных в истории. Она проявляется в сотнях вариантов: римская Терра, шумерская Иштар, египетская Сехмет, фригийская Кибела, финикийская Астарта.

«Воспринимать Землю как наивысшую сущность, наделенную собственной жизнью, было характерно не только для древних цивилизаций. В истории искусств есть тысячи изображений женского божества», — добавили организаторы.

Обо всех расскажет искусствовед Марина Тевзадзе.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.