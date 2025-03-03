Принять слабость сильного пола. В Краснодаре пройдет выставка, посвященная мужественности

Краснодарский край

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  • © Фото senivpetro, сайт freepik.com
    © Фото senivpetro, сайт freepik.com

Выставка будет работать только один день — 9 марта (18+)

Медиа «*альт» анонсировало на 9 марта однодневный выставочный проект «#яплакалъ». Будут представлены работы краснодарских художников на тему мужественности.

Помимо экспозиции, гости смогут послушать лекции об эмансипации, ментально и физическом здоровье мужчин, страхах обращаться за помощью и их последствиях/

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Расписание:

  • 12:00 — официальное открытие выставки;
  • 13:00 — лекция «Гранитный камушек в груди»;
  • 14:00 — лекция «Нейробиология мужского и женского»;
  • 15:00 — лекция «Ржавые доспехи»;
  • 16:00 — дискуссия на тему «В чем сила: жесткость или гибкость?»
  • 19:00 — перформанс от плейбэк-театра «Мост».

«Это выставочный проект с экспозицией краснодарских художников на тему ограниченного взгляда общества на мужчину, запретов эмоциональных проявлений и страхов, зависимостей и одиночества, к которым все это приводит», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать с 12:00 до 22:00 по улице Зиповской, 5, корпус 33 (арт-пространство «Пустое место»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна выставка «Царство женщины». Посетители увидят живопись, графику, декоративно-прикладное искусство и скульптуру.

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