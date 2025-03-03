Принять слабость сильного пола. В Краснодаре пройдет выставка, посвященная мужественности

Выставка будет работать только один день — 9 марта (18+)

Помимо экспозиции, гости смогут послушать лекции об эмансипации, ментально и физическом здоровье мужчин, страхах обращаться за помощью и их последствиях/

Медиа «*альт» анонсировало на 9 марта однодневный выставочный проект «#яплакалъ». Будут представлены работы краснодарских художников на тему мужественности.

Расписание:

12:00 — официальное открытие выставки;

13:00 — лекция «Гранитный камушек в груди»;

14:00 — лекция «Нейробиология мужского и женского»;

15:00 — лекция «Ржавые доспехи»;

16:00 — дискуссия на тему «В чем сила: жесткость или гибкость?»

19:00 — перформанс от плейбэк-театра «Мост».

«Это выставочный проект с экспозицией краснодарских художников на тему ограниченного взгляда общества на мужчину, запретов эмоциональных проявлений и страхов, зависимостей и одиночества, к которым все это приводит», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать с 12:00 до 22:00 по улице Зиповской, 5, корпус 33 (арт-пространство «Пустое место»).