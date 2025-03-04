«Форсаж» по-русски. Появился первый трейлер фильма «Жига. На полной скорости»

Главным героем стал 19-летний Леша, который никогда не слышал о дрифте. Однажды он нашел в гараже семейную реликвию — старые «Жигули» своего деда. Вскоре Леша встречает популярного блогера Шкурного, который предлагает сделку — парень в прямом эфире проигрывает гонку и получает за это денежное вознаграждение.

Премьера киноленты состоится 27 марта.