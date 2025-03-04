«Форсаж» по-русски. Появился первый трейлер фильма «Жига. На полной скорости»
Главный герой случайно нашел в гараже семейную реликвию — старые «Жигули» своего деда (12+)
Кинокомпания «Каро Премьер» представила первый трейлер к новому российскому фильму о гонках «Жига. На полной скорости».
Режиссером выступила Наталия Ахметова-Каленова («Здравствуй, Дедушка Мороз!»). Роли в фильме исполнили Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов.
Главным героем стал 19-летний Леша, который никогда не слышал о дрифте. Однажды он нашел в гараже семейную реликвию — старые «Жигули» своего деда. Вскоре Леша встречает популярного блогера Шкурного, который предлагает сделку — парень в прямом эфире проигрывает гонку и получает за это денежное вознаграждение.
Премьера киноленты состоится 27 марта.
Как писали Юга.ру, фильм «Анора» с участием российских актеров получил пять статуэток «Оскар». Юра Борисов остался без награды.