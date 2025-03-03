Фильм «Анора» с участием российских актеров получил пять статуэток «Оскар». Юра Борисов остался без награды
Американская академия подвела киноитоги 2024 года. Кому достались награды?
2 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Американской киноакадемии.
Триумфатором стала лента Шона Бэйкера «Анора», которая получила пять статуэток — за лучший фильм, режиссуру, женскую роль (Майки Мэдисон), оригинальный сценарий и монтаж. Российский актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую роль второго плана, уступил премию Кирану Калкину («Настоящая боль»).
Эдриен Броуди получил статуэтку как лучший актер в фильме «Бруталист». За женскую роль второго плана отметили Зои Салдана («Эмилия Перес»). За адаптированный сценарий наградили Питера Строхана («Конклав»).
Лучшим мультиком стал «Поток», лучшим фильмом на иностранном языке — бразильская картина «Я все еще здесь».
Другие категории:
- лучшая музыка к фильму — Дэниэл Блумберг («Бруталист»);
- лучшая песня к фильму — El Mal («Эмилия Перес»);
- лучшая операторская работа — Лу Кроули («Бруталист»);
- лучший грим и прически — Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли («Субстанция»).
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут снимать «Преступление и наказание» с Юрой Борисовым.