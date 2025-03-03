Фильм «Анора» с участием российских актеров получил пять статуэток «Оскар». Юра Борисов остался без награды

В мире

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  • Кадр из трейлера к фильму «Анора» © Скриншот видео с Rutube-канала Александра Лапикова
    Кадр из трейлера к фильму «Анора» © Скриншот видео с Rutube-канала Александра Лапикова

Американская академия подвела киноитоги 2024 года. Кому достались награды?

2 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Триумфатором стала лента Шона Бэйкера «Анора», которая получила пять статуэток — за лучший фильм, режиссуру, женскую роль (Майки Мэдисон), оригинальный сценарий и монтаж. Российский актер Юра Борисов, номинированный на «Оскар» за лучшую роль второго плана, уступил премию Кирану Калкину («Настоящая боль»).

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Эдриен Броуди получил статуэтку как лучший актер в фильме «Бруталист». За женскую роль второго плана отметили Зои Салдана («Эмилия Перес»). За адаптированный сценарий наградили Питера Строхана («Конклав»).

Лучшим мультиком стал «Поток», лучшим фильмом на иностранном языке — бразильская картина «Я все еще здесь».

Другие категории:

  • лучшая музыка к фильму — Дэниэл Блумберг («Бруталист»);
  • лучшая песня к фильму — El Mal («Эмилия Перес»);
  • лучшая операторская работа — Лу Кроули («Бруталист»);
  • лучший грим и прически — Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон и Мэрилин Скарселли («Субстанция»).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут снимать «Преступление и наказание» с Юрой Борисовым.

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