В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены

Пресс-служба МЧС сообщила, что 5 марта в России состоится масштабная плановая проверка систем оповещения населения. Она предназначена для информирования об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Работоспособность электросирен будут тестировать на территории Краснодарского края с 10:40 до 12:00. По радио и телевидению будет транслироваться специальное сообщение.