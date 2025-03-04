В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В Краснодарском крае состоится запуск систем экстренного оповещения

Пресс-служба МЧС сообщила, что 5 марта в России состоится масштабная плановая проверка систем оповещения населения. Она предназначена для информирования об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Работоспособность электросирен будут тестировать на территории Краснодарского края с 10:40 до 12:00. По радио и телевидению будет транслироваться специальное сообщение.

«Не является следствием непосредственной атаки»:

Проверка системы оповещения пройдет в следующем порядке:

  • 10:40-10:43 — раздастся предупредительный сигнал «Внимание всем!» и включится сирена;
  • 10:43-10:44 — объявление о проверке средств оповещения будет в эфире радио и телевидения;
  • 10:45-10:46 — передадут сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Предыдущая проверка систем оповещения в России проходила 2 октября 2024 года. Граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.

Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 февраля по ошибке сработали сирены. Это произошло из-за поломки оборудования.

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