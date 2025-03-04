В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены
В Краснодарском крае состоится запуск систем экстренного оповещения
Пресс-служба МЧС сообщила, что 5 марта в России состоится масштабная плановая проверка систем оповещения населения. Она предназначена для информирования об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Работоспособность электросирен будут тестировать на территории Краснодарского края с 10:40 до 12:00. По радио и телевидению будет транслироваться специальное сообщение.
«Не является следствием непосредственной атаки»:
Проверка системы оповещения пройдет в следующем порядке:
- 10:40-10:43 — раздастся предупредительный сигнал «Внимание всем!» и включится сирена;
- 10:43-10:44 — объявление о проверке средств оповещения будет в эфире радио и телевидения;
- 10:45-10:46 — передадут сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»
Предыдущая проверка систем оповещения в России проходила 2 октября 2024 года. Граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.
Напомним, в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 февраля по ошибке сработали сирены. Это произошло из-за поломки оборудования.