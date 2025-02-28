Пейзаж, портрет, натюрморт. В Краснодаре пройдет выставка «И вновь весна…»

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 27 февраля открылась персональная выставка Галины Забелиной «И вновь весна…». Работы, вошедшие в экспозицию, охватывают промежуток с 1964 по 2024 годы и отражают весь период профессиональной деятельности автора.

Представлено больше 70 произведений живописи и графики, созданных за 60 лет творческой деятельности. Картины выполнены в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта.