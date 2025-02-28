Пейзаж, портрет, натюрморт. В Краснодаре пройдет выставка «И вновь весна…»
Посетители смогут увидеть работы члена Союза художников РФ Галины Забелиной (0+)
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 27 февраля открылась персональная выставка Галины Забелиной «И вновь весна…». Работы, вошедшие в экспозицию, охватывают промежуток с 1964 по 2024 годы и отражают весь период профессиональной деятельности автора.
Представлено больше 70 произведений живописи и графики, созданных за 60 лет творческой деятельности. Картины выполнены в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта.
«Для создания своих произведений художница использовала различные техники: от классического карандаша и офорта до ярких акварельных работ. Станковая и книжная графика придает изображениям уникальность и подчеркивает авторский стиль мастера. Графические работы составляют доминирующую часть экспозиции», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 16 марта по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка «Царство женщины». Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура.