Вышел трейлер остросюжетного триллера «Холланд» с Николь Кидман

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  • Кадр из трейлера к фильму «Холланд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Холланд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»

Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган (18+)

Стрим-сервис Prime Video представил дебютный трейлер остросюжетного триллера «Холланд». Режиссеркой выступила Мими Кейв («Свежатинка»).

Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган. Женщина подозревает мужа в измене, а вскоре и сама заводит любовника. Это приводит к мрачным последствиям.

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Главную роль в фильме исполнила лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман. Также в ленте задействованы Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь»), Мэттью Макфэдиен («Наследники») и другие.

Мировая премьера «Холланда» состоится на кинофестивале SXSW 9 марта. На стриминговом сервисе фильм выйдет 27 марта.

Как писали Юга.ру, компания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер фильма «Алиса в Стране чудес». Это экранизация сказки Льюиса Кэрролла и аудиоспектакля Владимира Высоцкого.

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