Вышел трейлер остросюжетного триллера «Холланд» с Николь Кидман
Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган (18+)
Стрим-сервис Prime Video представил дебютный трейлер остросюжетного триллера «Холланд». Режиссеркой выступила Мими Кейв («Свежатинка»).
Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган. Женщина подозревает мужа в измене, а вскоре и сама заводит любовника. Это приводит к мрачным последствиям.
Главную роль в фильме исполнила лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман. Также в ленте задействованы Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь»), Мэттью Макфэдиен («Наследники») и другие.
Мировая премьера «Холланда» состоится на кинофестивале SXSW 9 марта. На стриминговом сервисе фильм выйдет 27 марта.
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