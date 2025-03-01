Вышел трейлер остросюжетного триллера «Холланд» с Николь Кидман

Кадр из трейлера к фильму «Холланд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»

Кадр из трейлера к фильму «Холланд» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киношные обзоры и трейлеры»

Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган (18+)

Стрим-сервис Prime Video представил дебютный трейлер остросюжетного триллера «Холланд». Режиссеркой выступила Мими Кейв («Свежатинка»). Домохозяйка Нэнси живет в идиллическом городке штата Мичиган. Женщина подозревает мужа в измене, а вскоре и сама заводит любовника. Это приводит к мрачным последствиям.

Главную роль в фильме исполнила лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман. Также в ленте задействованы Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь»), Мэттью Макфэдиен («Наследники») и другие. Мировая премьера «Холланда» состоится на кинофестивале SXSW 9 марта. На стриминговом сервисе фильм выйдет 27 марта.