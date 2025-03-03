В 2025 году лайнер Astoria Grande отправится из Сочи в пасхальный и театральный круизы, а также на острова Греции

Краснодарский край, В мире

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  • © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Из Сочи стартовал сезон морских круизов. Узнали, куда лайнер Astoria Grande отправится в 2025 году

1 марта телеграм-канал лайнера Astoria Grande сообщил, что стартовал новый круизный сезон. Судно отправилось из морского порта Сочи в двухнедельный тур в Турцию и Египет. Навигация продлится до января 2026 года.

В новом сезоне Astoria Grande впервые отправится на курорты Греции. С мая по декабрь запланировано несколько 10-дневных туров по греческим островам с заходом в порты Миконоса, Санторини, Салоников, Родоса, Кавалы, Афин и Крита, а также Стамбула и Амасры.

Родос, Миконос, Санторини:

Еще одна новинка сезона — пасхальный круиз с посещением греческого Афона. Круиз повторят в июне и сентябре. Перевозчик также анонсировал театральный круиз с участием драматурга Александра Цыпкина и актера Павла Деревянко, а также обещают повторить медийный круиз с радиостанцией «Шансон».

Сохранятся популярные маршруты на 7 и 14 ночей с посещением Стамбула. В зависимости от направления можно посетить курорты черноморского побережья — Амасру, Самсун и Трабзон, а также эгейского побережья — Чешме и Синоп. 

Во время путешествия по южному побережью Турции пассажиры лайнера смогут также посетить Измир, Бодрум, Мармарис, Аланью и Анталью. Доступна программа с заходом в порт египетской Александрии.

Билеты на круизы стоят от 50,8 тыс. рублей. Цена зависит от продолжительности и сезона. 

Напомним, летом 2024 году лайнер перевез 20 тыс. человек, а всего за сезон — 42 тыс. пассажиров. 

Как писали Юга.ру, запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на март.

Греция Египет Курорты и туризм путешествия Сочи Судоходство Турция Черное море

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