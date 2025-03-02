В горах Сочи 3 марта ожидается сильный снегопад

Обильные снегопады с возможным налипанием снега на провода прогнозируют в предгорных и горных районах Сочи на 3 марта

Мэрия Сочи опубликовала предупреждение о том, что днем в понедельник, 3 марта, жителям предгорных и горных районах города-курорта следует быть готовыми к обильным снегопадам. Возможно налипание снега на провода и деревья. На отметках выше 500 метров над уровнем моря объявлена слабая лавинная опасность.

«Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы», ‒ говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе синоптики дали прогноз на март для Краснодарского и Ставропольского края, также стало известно, что у жителей села Ольгинка под Туапсе уже несколько дней нет электричества и никто не берется чинить аварию на сетях.