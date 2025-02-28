Жители села под Туапсе четвертый день остаются без света и тепла из-за аварии
Аварию в Туапсинском районе не могут устранить, так как у электросетей нет собственника
27 февраля сайт «Утренний Юг» сообщил об аварии на электросетях в Ольгинке, из-за которой уже третьи сутки 240 человек оставались без электричества и отопления.
Из опубликованного видеообращения жителей следует, что в отключенных домах не проведен газ. Люди не могут заряжать мобильные телефоны, а дети не ходят в школу. Среди пострадавших есть пенсионеры и инвалиды.
Жители утверждают, что энергоснабжение сбоит регулярно уже полтора года, а все жалобы ни к чему не приводили. Люди обращались в администрацию и прокуратуру района, в сочинское подразделение «Россети Кубань» по Туапсинскому району, в администрацию Новомихайловского поселения и депутатам.
Жители Новороссийска на восемь дней остались без тепла, воды и света:
«Причина отключения света банальная — вышла из строя трансформаторная станция, которой почти полвека, сгорел электрокабель, который не числится на балансе энергоснабжающей организации. И ремонтировать некому, так как власть не может определиться с собственником электросетей. По словам старожилов, раньше вся инфраструктура вместе с электросетями принадлежала дому отдыха «Кубань», которого уже нет», — рассказали журналисты «Утреннего Юга».
Они добавили, что по последнему судебному решению «Россети» примут подстанцию на свой баланс, но не раньше 5 марта, когда решение вступит в силу.
Под постом с видеообращением в ВК-группе «Туапсе 24» администрация муниципального округа оставила комментарий: «По информации администрации Туапсинского МО, ремонтные работы на данном участке уже ведутся. Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за сообщение». Сроки ремонта не уточнили.