Жители села под Туапсе четвертый день остаются без света и тепла из-за аварии

Аварию в Туапсинском районе не могут устранить, так как у электросетей нет собственника

27 февраля сайт «Утренний Юг» сообщил об аварии на электросетях в Ольгинке, из-за которой уже третьи сутки 240 человек оставались без электричества и отопления.

Из опубликованного видеообращения жителей следует, что в отключенных домах не проведен газ. Люди не могут заряжать мобильные телефоны, а дети не ходят в школу. Среди пострадавших есть пенсионеры и инвалиды.

Жители утверждают, что энергоснабжение сбоит регулярно уже полтора года, а все жалобы ни к чему не приводили. Люди обращались в администрацию и прокуратуру района, в сочинское подразделение «Россети Кубань» по Туапсинскому району, в администрацию Новомихайловского поселения и депутатам.