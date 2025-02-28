Север и юг поменялись местами? Синоптики сообщили, что в Краснодарском крае и на Ставрополье не потеплеет до конца марта

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На юге России в марте прогнозируют температуру ниже нормы. В северных регионах все наоборот

28 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на юге Краснодарского края и в Ставропольском крае в марте температура будет ниже нормы.

При этом, по его словам, на севере европейской части России наоборот ожидаются значения выше нормы.

Теплый апрель и много дождей:

В гидрометцентре Ставропольского края рассказали РБК, что холодная погода продлится в регионе до конца марта. Также в первый месяц весны будет много осадков. Потепление до +12 °С ожидается лишь в конце месяца.

«В первую декаду марта в регионе ночные температуры воздуха поднимутся до +2, дневные сохранятся на отметке +5 градусов. Однако это по-прежнему ниже климатической нормы», — отметила начальник гидрометцентра региона Светлана Пьянова.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре 28 февраля температура воздуха поднимется выше 0 °С. Это впервые за последние 11 дней.

Как писали Юга.ру, в Ставрополе школьников перевели на удаленку до конца недели из-за снегопадов.

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