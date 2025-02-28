Север и юг поменялись местами? Синоптики сообщили, что в Краснодарском крае и на Ставрополье не потеплеет до конца марта

На юге России в марте прогнозируют температуру ниже нормы. В северных регионах все наоборот

28 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на юге Краснодарского края и в Ставропольском крае в марте температура будет ниже нормы. При этом, по его словам, на севере европейской части России наоборот ожидаются значения выше нормы.

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В гидрометцентре Ставропольского края рассказали РБК, что холодная погода продлится в регионе до конца марта. Также в первый месяц весны будет много осадков. Потепление до +12 °С ожидается лишь в конце месяца. «В первую декаду марта в регионе ночные температуры воздуха поднимутся до +2, дневные сохранятся на отметке +5 градусов. Однако это по-прежнему ниже климатической нормы», — отметила начальник гидрометцентра региона Светлана Пьянова. Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Краснодаре 28 февраля температура воздуха поднимется выше 0 °С. Это впервые за последние 11 дней.