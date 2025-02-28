Мэрия Назрани заявила, что баннер с исторической ошибкой уже снят, но почему она произошла, объяснять не стала

26 февраля телеграм-канал Mash Gor сообщил, что в Ингушетии на одном из баннеров в честь 80-летия Победы изобразили ротмистра императорской армии Гуду Гудиева. Судя по опубликованной фотографии, баннер разместили на улице Шанхоева села Экажево, соседствующего с городом Назрань.

В 2023 году кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории: Власти Чечни изъяли тираж, но удалили сообщение об этом

Вечером того же дня издание «Подъём» выяснило у мэрии Назрани, что плакат уже сняли. Чиновники не объяснили, почему портрет Гудиева оказался на баннере к юбилею Победы.

Гуда Гудиев родился в 1880 году во Владикавказе, в семье юнкера милиции Терской области. Окончив Елисаветградское кавалерийское училище, поступил низшим офицером в 50-й Иркутский драгунский полк. Участвовал в Русско-японской войне в составе штаба Маньчжурской армии, выполняя разведывательные операции, за которые получил несколько орденов.



С началом Первой мировой войны штабс-ротмистр Гудиев — командир 1-й сотни Ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. С 1916 года служил в министерстве внутренних дел. В апреле 1919 года стал градоначальником Баку.



6 сентября 1920 года Гудиева расстреляли по приговору революционного трибунала за контрреволюционную деятельность.