В Ингушетии на плакате к 80-летию Победы изобразили царского офицера, расстрелянного в Гражданской войне

Ингушетия

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  • © Фото из телеграм-канала t.me/mash_gor/7311
    © Фото из телеграм-канала t.me/mash_gor/7311

Мэрия Назрани заявила, что баннер с исторической ошибкой уже снят, но почему она произошла, объяснять не стала

26 февраля телеграм-канал Mash Gor сообщил, что в Ингушетии на одном из баннеров в честь 80-летия Победы изобразили ротмистра императорской армии Гуду Гудиева.

Судя по опубликованной фотографии, баннер разместили на улице Шанхоева села Экажево, соседствующего с городом Назрань.

В 2023 году кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории:

Вечером того же дня издание «Подъём» выяснило у мэрии Назрани, что плакат уже сняли.

Чиновники не объяснили, почему портрет Гудиева оказался на баннере к юбилею Победы.

Гуда Гудиев родился в 1880 году во Владикавказе, в семье юнкера милиции Терской области. Окончив Елисаветградское кавалерийское училище, поступил низшим офицером в 50-й Иркутский драгунский полк. Участвовал в Русско-японской войне в составе штаба Маньчжурской армии, выполняя разведывательные операции, за которые получил несколько орденов.

С началом Первой мировой войны штабс-ротмистр Гудиев — командир 1-й сотни Ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. С 1916 года служил в министерстве внутренних дел. В апреле 1919 года стал градоначальником Баку.

6 сентября 1920 года Гудиева расстреляли по приговору революционного трибунала за контрреволюционную деятельность.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2024 года администрация Ингушетии собиралась открыть музей под открытым небом в архитектурном комплексе Нижний Пуй. По задумке создателей, посетители музея смогут изучать жизнь средневековых горцев.

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