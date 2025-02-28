В Ингушетии на плакате к 80-летию Победы изобразили царского офицера, расстрелянного в Гражданской войне
Мэрия Назрани заявила, что баннер с исторической ошибкой уже снят, но почему она произошла, объяснять не стала
26 февраля телеграм-канал Mash Gor сообщил, что в Ингушетии на одном из баннеров в честь 80-летия Победы изобразили ротмистра императорской армии Гуду Гудиева.
Судя по опубликованной фотографии, баннер разместили на улице Шанхоева села Экажево, соседствующего с городом Назрань.
В 2023 году кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории:
Вечером того же дня издание «Подъём» выяснило у мэрии Назрани, что плакат уже сняли.
Чиновники не объяснили, почему портрет Гудиева оказался на баннере к юбилею Победы.
Гуда Гудиев родился в 1880 году во Владикавказе, в семье юнкера милиции Терской области. Окончив Елисаветградское кавалерийское училище, поступил низшим офицером в 50-й Иркутский драгунский полк. Участвовал в Русско-японской войне в составе штаба Маньчжурской армии, выполняя разведывательные операции, за которые получил несколько орденов.
С началом Первой мировой войны штабс-ротмистр Гудиев — командир 1-й сотни Ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. С 1916 года служил в министерстве внутренних дел. В апреле 1919 года стал градоначальником Баку.
6 сентября 1920 года Гудиева расстреляли по приговору революционного трибунала за контрреволюционную деятельность.
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