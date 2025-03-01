Железнодорожный переезд в Воронежской закрыли на два дня

В связи с ремонтом до вечера 2 марта будет закрыто автомобильное движение через один из трех ж/д-переездов в станице Воронежской

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги опубликовала предупреждение о том, что 1 и 2 марта сотрудники ведомства будут ремонтировать переезд через железнодорожные пути на отметке 87-й км в станице Воронежской. В связи с этим движение автомобилей через переезд будет закрыто до 21:00 2 марта.

«Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству», говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что суд обязал автовокзал Ставрополя пускать пассажиров в туалет.