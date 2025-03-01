Железнодорожный переезд в Воронежской закрыли на два дня

Краснодарский край

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  • Железнодорожный переезд 87-й км в станице Воронежской, вид с севера на юг © Скриншот сайта Maps.google.com
    Железнодорожный переезд 87-й км в станице Воронежской, вид с севера на юг © Скриншот сайта Maps.google.com

В связи с ремонтом до вечера 2 марта будет закрыто автомобильное движение через один из трех ж/д-переездов в станице Воронежской

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги опубликовала предупреждение о том, что 1 и 2 марта сотрудники ведомства будут ремонтировать переезд через железнодорожные пути на отметке 87-й км в станице Воронежской. В связи с этим движение автомобилей через переезд будет закрыто до 21:00 2 марта.

«Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству», говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что суд обязал автовокзал Ставрополя пускать пассажиров в туалет.

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Железнодорожный переезд в Воронежской закрыли на два дня
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