Железнодорожный переезд в Воронежской закрыли на два дня
В связи с ремонтом до вечера 2 марта будет закрыто автомобильное движение через один из трех ж/д-переездов в станице Воронежской
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги опубликовала предупреждение о том, что 1 и 2 марта сотрудники ведомства будут ремонтировать переезд через железнодорожные пути на отметке 87-й км в станице Воронежской. В связи с этим движение автомобилей через переезд будет закрыто до 21:00 2 марта.
«Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству», говорится в сообщении.
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