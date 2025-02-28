Верховный суд РФ защитил право пассажиров на бесплатное использование туалетов на автовокзалах

17 февраля информационно-правовой портал «Гарант.ру» обратил внимание на решение Верховного суда РФ по спору о бесплатном использовании туалетов на автовокзалах.

Поводом спору послужил случай, когда автовокзал Ставрополя отказал пассажиру посетить туалет после прибытия на станцию, получив за это предостережение от Роспотребнадзора. Автовокзал попытался оспорить решение регулятора, утверждая, что пассажир теряет право на бесплатное пользование инфраструктурой после прибытия в пункт назначения.

Представители автовокзала опирались на гражданское законодательство: по статье 786 ГК РФ договорные отношения между перевозчиком и пассажиром прекращаются в момент окончания самого рейса.

Однако Верховный суд занял сторону клиентов, подтвердив право на бесплатное пользование туалетами по проездному билету.