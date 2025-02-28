Автовокзал Ставрополя не смог оспорить в Верховном суде право пассажиров на бесплатное использование туалетов

Ставропольский край

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  • Автовокзал Ставпрополя © Скриншот yandex.ru/maps 2024 года
    Автовокзал Ставпрополя © Скриншот yandex.ru/maps 2024 года

Верховный суд РФ защитил право пассажиров на бесплатное использование туалетов на автовокзалах

17 февраля информационно-правовой портал «Гарант.ру» обратил внимание на решение Верховного суда РФ по спору о бесплатном использовании туалетов на автовокзалах.

Поводом спору послужил случай, когда автовокзал Ставрополя отказал пассажиру посетить туалет после прибытия на станцию, получив за это предостережение от Роспотребнадзора. Автовокзал попытался оспорить решение регулятора, утверждая, что пассажир теряет право на бесплатное пользование инфраструктурой после прибытия в пункт назначения.

Представители автовокзала опирались на гражданское законодательство: по статье 786 ГК РФ договорные отношения между перевозчиком и пассажиром прекращаются в момент окончания самого рейса.

Однако Верховный суд занял сторону клиентов, подтвердив право на бесплатное пользование туалетами по проездному билету.

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Вынося решение, суд ссылался на:

  • ГОСТ Р 51825-2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта»,
  • приказ Минтранса РФ от 2.10.2020 № 406, обязывающий автостанции размещать на своей территории туалеты,
  • Руководство по обеспечению санитарии и охраны здоровья населения Всемирной организации здравоохранения, принятое в Женеве в 2019 году.

Портал TourDom.ru заявил, что эксперты убеждены в принципиальном значении решения Верховного суда по делу ставропольского автовокзала для защиты прав.

При этом портал отметил, что пользователи соцсетей нашли объяснение позиции автовокзала: на многих станциях туалет для пассажиров есть только в зоне ожидания, но для прибывающих инфраструктуры часто нет.

Как сообщали Юга.ру, в 2021 году три школы из Краснодарского края участвовали в конкурсе на ремонт туалета. Для победы их санузел должны были признать худшим.

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Автовокзал Ставрополя не смог оспорить в Верховном суде право пассажиров на бесплатное использование туалетов
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