Ярмарка, активности, угощения. В Геленджике пройдет «культурная Масленица»

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на необычное празднование Масленицы (0+)

Культурно-деловой центр «Геленджик Арена» анонсировал на 1 марта «культурную Масленицу».

Гостей праздника ждут выступления артистов народных и современных направлений. Будет зона для детей и творчества, запланированы мастер-классы по традиционным ремеслам.

Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела:

Также в программе: угощения (блины, чай из самовара и сладости), народные игры и забавы (перетягивание каната и другие состязания), сожжение арт-объекта, розыгрыши подарков.

Праздник пройдет с 11:00 до 18:00 по Геленджикскому проспекту, 171. Вход свободный.

Напомним, Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице.

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Ярмарка, активности, угощения. В Геленджике пройдет «культурная Масленица»
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