Ярмарка, активности, угощения. В Геленджике пройдет «культурная Масленица»
Жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на необычное празднование Масленицы (0+)
Культурно-деловой центр «Геленджик Арена» анонсировал на 1 марта «культурную Масленицу».
Гостей праздника ждут выступления артистов народных и современных направлений. Будет зона для детей и творчества, запланированы мастер-классы по традиционным ремеслам.
Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела:
Также в программе: угощения (блины, чай из самовара и сладости), народные игры и забавы (перетягивание каната и другие состязания), сожжение арт-объекта, розыгрыши подарков.
Праздник пройдет с 11:00 до 18:00 по Геленджикскому проспекту, 171. Вход свободный.
Напомним, Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.
Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице.