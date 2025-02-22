Ярмарка, активности, угощения. В Геленджике пройдет «культурная Масленица»

Жителей и гостей Геленджика 1 марта приглашают на необычное празднование Масленицы (0+)

Гостей праздника ждут выступления артистов народных и современных направлений. Будет зона для детей и творчества, запланированы мастер-классы по традиционным ремеслам.

Также в программе: угощения (блины, чай из самовара и сладости), народные игры и забавы (перетягивание каната и другие состязания), сожжение арт-объекта, розыгрыши подарков.

Праздник пройдет с 11:00 до 18:00 по Геленджикскому проспекту, 171. Вход свободный.

Напомним, Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.