Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела. В «Атамани» пройдут масленичные гуляния

Краснодарский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

В этно-комплексе с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу (0+)

Выставочный комплекс «Атамань» анонсировал программу на Масленицу. Праздничные гуляния пройдут с 26 февраля по 2 марта.

На протяжении недели можно участвовать в кулинарных мастер-классах, смотреть представления станичного кукольного театра, участвовать в иммерсивных экскурсиях и горячительных викторинах.

«От органа до Шекспира»:

Программа мероприятий на 1 и 2 марта:

  • дворовые игры;
  • обряд «Проводы Масленицы» с рубкой чучела;
  • чемпионат по скоростному поеданию блинов;
  • фолк-дискотека от электро-балалаечников из группы «Народный драйв»;
  • выступления казаков-джигитов. 

Кроме того, для гостей приготовят блины, выпечку и борщ и угостят блюдами всех желающих.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара открылся дом-музей известного мецената Лю Трахова. Его можно посетить бесплатно.

Афиша Масленица отдых Праздники Развлечения События Тамань Темрюкский район

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Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела. В «Атамани» пройдут масленичные гуляния
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