Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела. В «Атамани» пройдут масленичные гуляния
В этно-комплексе с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу (0+)
Выставочный комплекс «Атамань» анонсировал программу на Масленицу. Праздничные гуляния пройдут с 26 февраля по 2 марта.
На протяжении недели можно участвовать в кулинарных мастер-классах, смотреть представления станичного кукольного театра, участвовать в иммерсивных экскурсиях и горячительных викторинах.
«От органа до Шекспира»:
Программа мероприятий на 1 и 2 марта:
- дворовые игры;
- обряд «Проводы Масленицы» с рубкой чучела;
- чемпионат по скоростному поеданию блинов;
- фолк-дискотека от электро-балалаечников из группы «Народный драйв»;
- выступления казаков-джигитов.
Кроме того, для гостей приготовят блины, выпечку и борщ и угостят блюдами всех желающих.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара открылся дом-музей известного мецената Лю Трахова. Его можно посетить бесплатно.