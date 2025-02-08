Чемпионат по поеданию блинов, электро-балалаечники, рубка чучела. В «Атамани» пройдут масленичные гуляния

В этно-комплексе с 26 февраля по 2 марта будут отмечать кубанскую Масленицу (0+)

На протяжении недели можно участвовать в кулинарных мастер-классах, смотреть представления станичного кукольного театра, участвовать в иммерсивных экскурсиях и горячительных викторинах.

Выставочный комплекс «Атамань» анонсировал программу на Масленицу. Праздничные гуляния пройдут с 26 февраля по 2 марта.

Программа мероприятий на 1 и 2 марта:

дворовые игры;

обряд «Проводы Масленицы» с рубкой чучела;

чемпионат по скоростному поеданию блинов;

фолк-дискотека от электро-балалаечников из группы «Народный драйв»;

выступления казаков-джигитов.

Кроме того, для гостей приготовят блины, выпечку и борщ и угостят блюдами всех желающих.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.