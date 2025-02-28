«МОНО квартал» в краснодарском поселке Березовом строят быстрее плана: что уже готово в новом ЖК
В Краснодаре продолжается строительство клубного жилого комплекса «МОНО квартал» от компании «ИНСИТИ девелопмент»
«МОНО квартал» расположен поселке Березовом на улице имени Профессора Малигонова — в Прикубанском округе Краснодара. Из комплекса есть прямой выезд на Ейское шоссе. Проект ориентирован на молодежь и активных горожан и предлагает не просто квартиры, а среду для общения и самореализации.
Коплекс состоит из четырех восьмиэтажных домов, объединеных в обособленный квартал — это создает ощущение закрытого клубного пространства. Фасады выдержаны в теплых натуральных оттенках, оформление — лаконичное, без лишних деталей. Внутри — просторные квартиры с большими окнами и лоджиями.
Парковок — больше, чем квартир, велодорожки, боксы для колясок:
Строительство идет быстрее запланированного:
- уже уложен фундамент комплекса и полностью готов «нулевой цикл» в литерах 3 и 4;
- в 4-м литере возвели первый этаж, в 3-м — уже второй;
- параллельно строят другие корпуса.
«Мы стремимся создать нечто большее, чем стандартную жилую застройку. Мы создаем среду, где каждый житель сможет реализовать себя, найти единомышленников и наслаждаться комфортом современного городского пространства в единении с природой, — подчеркнул директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица. — Также отмечу, что инвестиции в этот проект станут вашей долгосрочной стратегией развития, направленной на улучшение благосостояния семьи».
В Краснодаре строят микрорайон с собственным парком, летним кинотеатром и памп-треком:
Комплекс расположен в районе с удобной транспортной развязкой, в пешей доступности от школ и других соцобъектов. Например, одна из школ находится всего в 100 метрах от домов. Общая площадь застройки — 3,83 га, а в проекте предусмотрено 616 квартир с разными планировками, что позволяет подобрать жилье на любой вкус.
«МОНОквартал» строят в соответствии с законом №214-ФЗ. Узнать о доступных квартирах и об условиях покупки можно в отделе продаж компании.
Телефон отдела продаж «ИНСИТИ девелопмент»: 8(861)210-32-35.
Сайт: incitystroy.ru/projects/monokvartal.
Как писали Юга.ру, возле краснодарской «Авроры» появится «Эндемик». Продажи квартир в новом жилом комплексе уже открыли.