«МОНО квартал» в краснодарском поселке Березовом строят быстрее плана: что уже готово в новом ЖК

«МОНО квартал» расположен поселке Березовом на улице имени Профессора Малигонова — в Прикубанском округе Краснодара. Из комплекса есть прямой выезд на Ейское шоссе. Проект ориентирован на молодежь и активных горожан и предлагает не просто квартиры, а среду для общения и самореализации.

Коплекс состоит из четырех восьмиэтажных домов, объединеных в обособленный квартал — это создает ощущение закрытого клубного пространства. Фасады выдержаны в теплых натуральных оттенках, оформление — лаконичное, без лишних деталей. Внутри — просторные квартиры с большими окнами и лоджиями.

«Мы стремимся создать нечто большее, чем стандартную жилую застройку. Мы создаем среду, где каждый житель сможет реализовать себя, найти единомышленников и наслаждаться комфортом современного городского пространства в единении с природой, — подчеркнул директор «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица. — Также отмечу, что инвестиции в этот проект станут вашей долгосрочной стратегией развития, направленной на улучшение благосостояния семьи».

Комплекс расположен в районе с удобной транспортной развязкой, в пешей доступности от школ и других соцобъектов. Например, одна из школ находится всего в 100 метрах от домов. Общая площадь застройки — 3,83 га, а в проекте предусмотрено 616 квартир с разными планировками, что позволяет подобрать жилье на любой вкус.

«МОНОквартал» строят в соответствии с законом №214-ФЗ. Узнать о доступных квартирах и об условиях покупки можно в отделе продаж компании.